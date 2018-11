Walter Govaert (Open Vld) valt over aperitief en pannenkoekenverkoop op verkiezingsdag Opnieuw vraag om gemeenteraadsverkiezingen ongeldig te verklaren



22 november 2018

17u34 0 Wetteren Walter Govaert, kopman van Open Vld, vraagt aan de Raad voor Verkiezingsbetwistingen om de gemeenteraadsverkiezingen in Wetteren ongeldig te verklaren. Hij heeft burgemeester Alain Pardaen (CD&V) en zijn dochter Eline, Herman Strobbe (Eén) en Dietbrand Van Durme (toekomstig schepen voor Eén) gedagvaard. Govaert noemt een verkiezingsaperitief in Massemen en de verkoop van pannenkoeken door Chiro en Samana Ziekenzorg ongeoorloofde geschenken aan de kiezers. Op 20 december word het verzoek in Brussel behandeld.

Wetteren en klachten na de verkiezingen lijken onlosmakelijk verbonden met elkaar. In 2006 werd een klacht ingediend tegen Walter Govaert wegens het niet aangeven van verkiezingsuitgaven. En in 2013 moesten de inwoners zelfs opnieuw naar de stembus na een klacht van Respect (nu Open Vld) tegen CD&V wegens inmenging. Ook nu weer trekt Walter Govaert (Open Vld) naar de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

In zijn klacht vraagt hij de gehele ongeldigheidsverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen en een vervallen verklaring van de mandaten van Alain en Eline Pardaen, Herman Strobbe (die hij in zijn dagvaarding steevast Steven Strobbe noemt) en Dietbrand Van Durme.

We hebben er zelfs op toe gezien dat er geen gratis nootjes op tafel stonden, juist omdat we wisten dat dit tot discussie kon leiden Dietbrand Van Durme (Eén)

Walter Govaert heeft problemen met het verkiezingsaperitief van de vereniging THOG (Ter Heil Onzer Gebuurte) op zondag 14 oktober op het Dorpsplein van Massemen. Hij noemt dit ongeoorloofde geschenken en verboden giften. “Waar de heer Govaert dit haalt, weten we niet. Er werd niks weggeschonken. Alle dranken waren betalend, evenals het eten uit de foodtruck”, reageert Dietbrand Van Durme, lid van THOG. Het voormalige N-VA-raadslid werd voor Eén Wetteren verkozen en wordt volgend jaar de nieuwe schepen van sport. “Ik was niet betrokken bij de organisatie van het aperitief. We hebben er zelfs op toegezien dat er geen gratis nootjes op tafel stonden omdat we wisten dat dit tot discussie kon leiden.”

Volgens de dagvaarding had het evenement ook plaats te dicht bij de stembureaus in Massemen: op 80 meter en dus binnen de verboden perimeter rond een stemlokaal. “We hebben het nagemeten en het is 145 meter. Bovendien, en dat blijven we herhalen, heeft THOG geen enkele band met eender welke politieke partij. Ook niet met CD&V zoals de heer Govaert beweert. Iedereen was vrij om te komen. Er zijn die dag kandidaten van alle partijen, ook van Open Vld, een pint komen drinken”, benadrukt Van Durme. “Het event was gratis, maar de consumpties waren dat niet. Het klopt dat ik meer stemmen behaal in Massemen dan in het centrum. Maar ik woon en heb mijn optiekzaak op het Dorp van Massemen. Dan is het toch logisch dat ik hier mijn stemmen behaal.”

En dan is er nog de pannenkoekenverkoop van Chiro Overschelde en Ziekenzorg Samana uit Ten Ede in de omgeving van de stembureaus. “Duidelijk bedoeld als geschenk aan de kiezers want onder de marktprijs aangeboden”, klinkt het bij Govaert. De pannenkoeken werden aan 1 euro per stuk verkocht om de kas van de verenigingen te spijzen. Walter Govaert noemt beide verenigingen door hun christelijk insteek gelinkt aan CD&V en Alain Pardaen.

“Het wordt wat lachwekkend met al die klachten. Maar we maken ons geen zorgen. Gelijkaardige zaken werden in 2012 niet eens ontvankelijk of gegrond verklaard”, zegt Herman Strobbe.

Verder stelt Govaert dat er volmachten werden geronseld in de rusthuizen en dat er te weinig politie van dienst was om klachten te noteren. Ook affiches op de wagens van burgemeester Alain Pardaen en zijn dochter Eline zouden te dicht bij kiesbureaus hebben gestaan.

40 dagen tijd

Het is aan de Raad voor Verkiezingsbetwisting om alle partijen te horen en te beslissen of de klachten gegrond zijn. Ze hebben hiervoor 40 dagen tijd en dit vanaf de datum van de klacht op 20 november. De eedaflegging van de nieuwe gemeenteraad op 3 januari komt dus waarschijnlijk niet in het gedrang. Tenzij er nieuwe onderzoeksdaden worden gevraagd of de verkiezingen net als zes jaar geleden ongeldig worden verklaard. Dan mag Wetteren in 2019 opnieuw gaan stemmen voor een gemeentebestuur. Burgemeester Alain Pardaen reageerde nog niet.