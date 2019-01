Walter Govaert (Open Vld) stelt ook wetgeving van klachten na verkiezingen in vraag Didier Verbaere

03 januari 2019

16u16 0 Wetteren Walter Govaert (Open Vld) stelt niet alleen de uitslag van de verkiezingen in Wetteren en de beslissing over zijn Walter Govaert (Open Vld) stelt niet alleen de uitslag van de verkiezingen in Wetteren en de beslissing over zijn klachten hierover in vraag. Hij vraagt ook het Grondwettelijk Hof om zich te buigen over de manier waarop de Raad voor Verkiezingsbetwistingen deze klachten behandeld.

In zijn vraag aan het Hof stelt Govaert dat de uitspraken van die Raad botsen met artikel 10 en 11 van de grondwet. Die stelt dat er in de Staat geen onderscheid is van standen en de Belgen gelijk zijn voor de wet.

“De Raad voor Verkiezingsbetwistingen kan bij de rechtbank van eerste aanleg kopie van de aangiften van de verkiezingsuitgaven opvragen en onderzoeksdaden stellen. In die zin, is dan ook reden een vraag te stellen aan het Grondwettelijk Hof, aangezien het belang van het opvragen van de gegevens omtrent de verkiezingen, en in het bijzonder de PV’s van de telbureaus alsook de aangiftes van de verkiezingsuitgaven, dermate groot is om met kennis van zaken een vordering tot betwisting van verkiezingen en de onregelmatigheden begaan hierbij, te kunnen instellen, zowel bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen als bij de Raad van State”, aldus de vraag van Govaert aan het Grondwettelijk Hof.

Hij voelt zich geschonden in zijn rechten en vraagt een onafhankelijke rechter om een mogelijke schending van de grondwet te onderzoeken vooraleer de Raad van State uitspraak kan doen over het beroep tegen de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Hij vraagt ook een nieuwe zitting waarbij alle partijen worden verhoord op een gelijkaardige en onpartijdige manier. Volgens Govaert zijn enkele getuigen in de zaak niet correct verlopen en is de uitspraak dan ook gebaseerd op foute of onpartijdige informatie. “Onze getuigen werden in deze zaak niet opgeroepen”, klinkt het. Hij vraagt de Raad van State dan ook om de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen te vernietigen en de zaak opnieuw te behandelen in aanwezigheid van alle getuigen.

Burgemeester Alain Pardaen en de andere gemeenteraadsleden of kandidaten die door de klacht geviseerd werden, bekijken ondertussen in hoeverre de vraag aan het Grondwettelijk Hof een uitspraak van de Raad van State kan vertragen. Bovendien zou deze procedure volgens richtlijnen van het Binnenlands Bestuur niet opschortend werken en er dus alsnog binnen enkele weken een nieuwe gemeenteraad kan worden geïnstalleerd.