Walter Govaert naar Raad van State tegen uitspraak Raad voor Verkiezingsbetwistingen Wetteren nog maanden bestuurd door huidige schepencollege Didier Verbaere

02 januari 2019

15u07 4 Wetteren Walter Govaert (Open Vld) heeft woensdagochtend beroep aangetekend tegen de uitspraak van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Die had de klachten van de liberale kopman verworpen en de verkiezingen geldig verklaard. Tegen die uitspraak trekt Open Vld dus in beroep. Er wordt ook een vraag aan het Grondwettelijk Hof gesteld. Het kan nog maanden duren eer de nieuwe bestuursploeg en de nieuwe gemeenteraad de eed kan afleggen.

Op tweede kerstdag had de Raad voor Verkiezingsbetwistingen de klachten reeds verworpen. Walter Govaert vroeg het ongeldig verklaren van de verkiezingen en het schrappen van de mandaten van burgemeester Alain Pardaen (CD&V), raadslid Eline Pardaen (CD&V), schepen Herman Strobbe en raadslid Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren).

En dit op basis van het verkiezingsaperitief van buurtcomité THOG op het Dorp Van Massemen. Govaert noemde dit een gratis evenement dat de uitslag van de stembusgang had beïnvloed. Ook de verkoop van pannenkoeken door Ziekenzorg en Chiro Overschelde, die volgens Walter Govaert verenigingen met een link naar CD&V zijn, was volgens de liberale kopman onwettig. Dietbrand Van Durme (Eén Wetteren en lid van THOG) weerlegde de aanklacht en wees erop dat hij niet meehielp aan het verkiezingsaperitief en dat dranken en eten er helemaal niet gratis waren. De Raad voor Verkiezingsbetwistingen verklaarde de zetelverdeling, de volgorde van de lijsten en verkozen mandatarissen toen geldig.

Walter Govaert had tijd tot 2 januari om in beroep te gaan en deed dat ook. “Over de inhoud van zijn beroep, weet ik nog niks. Maar dit kan wel een tijdje aanslepen aangezien er ook een bepaalde wet in vraag wordt gesteld bij het Grondwettelijk Hof. De Raad van State heeft nu 60 dagen om een uitspraak te doen”, zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V).

Tot dan zal het oude schepencollege met N-VA en Open Vld de gemeente blijven besturen. Ook de oude gemeenteraad en de OCMW-raad blijven aan. Maar ondertussen nam schepen Leentje Grillaert op 3 december ontslag omdat ze gedeputeerde werd in Oost-Vlaanderen. Schepen Katrien Claus nam er tijdelijk haar bevoegdheden bij. “We gaan dit intern bespreken om eventueel een tijdelijk en bijkomende schepen aan te stellen die de bevoegdheden van Leentje Grillaert kan overnemen. Stel dat de Raad van State beslist dat er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden, dan zijn we nog zoet voor een half jaar”, zucht Alain Pardaen. Ook in 2007 moest Wetteren een tweede keer naar de stembus na een klacht van Walter Govaert. Of dit scenario zich herhaalt, zal pas binnen twee maanden duidelijk worden. Pas als het beroep verworpen wordt, kan het nieuwe bestuur van CD&V, Eén Wetteren, Groen&Co en sp.a de eed afleggen.