Wagen en truck gekanteld na slipper op gladde wegdek 13 februari 2018

02u54 0 Wetteren Twee bestuurders hebben zich gisterenmorgen in Kwatrecht en Merelbeke laten verrassen door het natte en op sommige plaatsen in de streek erg gladde wegdek. Hun auto en vrachtwagen belandde op hun zijkant. Beide bestuurders kwamen er met de schrik van af.

Rond 8 uur ging het mis in de Biezenweg, in het industriepark van Wetteren. Een vrouw begon met haar Fiat 500 te slippen in een bocht en kwam tegen een muur van een woning tot stilstand. De vrouw kon uiteindelijk via de koffer van haar wagen uit de Fiat klauteren. Goed anderhalf uur later was het ook prijs op de afrit van de E40 in Merelbeke, komende van Brussel. Een vrachtwagenchauffeur verloor de controle over het stuur, waardoor zijn vrachtwagen begon te slingeren. Het gevaarte kwam uiteindelijk achterstevoren en op zijn zijkant tot stilstand. De bestuurder kon ongedeerd uit zijn vrachtwagen kruipen. Hij had het geluk dat enkele stevige bomen vermeden dat zijn truck verder naar beneden kon glijden. De man verklaarde dat hij niet te snel reed, maar de politie heeft er zijn twijfels bij. "Er staan niet voor niks borden met een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Je kan dan als het ware al rijdend uit je wagen stappen. Aan die snelheid zal je dan ook niet kantelen", klinkt het. Door het ongeval was in eerste instantie de pechstrook versperd. De politie liet de afrit richting de R4 echter volledig afzetten zodat er op een veilige manier kon getakeld worden. Het verkeer moest omrijden via de E17 tot in Destelbergen. Rond 11.50 uur was de rijbaan weer vrij. (JEW/DVL/DJG)