Wagen duikt Scheldebrug af 30 juli 2018

Een jonge automobilist is zaterdagochtend rond 5 uur met zijn Renault Clio geslipt op de Scheldebrug in Wetteren. De wagen belandde enkele meters lager in het struikgewas op de berm van de brug. De bestuurder en zijn passagier bleven ongedeerd. Het duo reed na een nachtje stappen richting Overschelde toen de bestuurder in de flauwe bocht aan het slippen ging. Het regende op dat moment heel fel, waardoor de baan er gevaarlijk glad bij lag. De bestuurder reed door de omheining en ramde een betonblok en een verlichtingspaal. De wagen is rijp voor de schroothoop. (DVL)