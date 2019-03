Wagen duikt Scheldebrug af en belandt meters lager in gracht Didier Verbaere

15 maart 2019

Een oudere bestuurder verloor vrijdag omstreeks 11 uur de controle over het stuur op de Scheldebrug in Wetteren en belandde enkele meters lager in een gracht in de Peperstraat. De oudere man werd door de brandweer uit zijn verhakkelde Citroên bevrijd en onder begeleiding van een MUG team overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen leken mee te vallen. Hij was ook de hele tijd bij bewustzijn.

De bestuurder reed met zijn wagen van Overschelde naar Wetteren centrum. “Plots week hij van de baan af, botste tegen de borduur en dook naar beneden”, vertelt een getuige. Of de man verstrooid of onwel is geworden, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. De wagen belandde op zijn flank in de gracht en is rijp voor de sloop.