Wagen dronken bestuurder in beslag genomen Didier Verbaere

29 november 2018

17u02 1

In de Krimineelstraat in Laarne nam de politie woensdagnamiddag een wagen in beslag bij een verkeerscontrole na een overtreding. De bestuurder legde een positieve alcoholtest af en was niet in het bezit van een geldig rijbewijs.