Wagen doorzocht 08 maart 2018

In het Molenstraatje in Wetteren werd tussen zondagavond 19.45 uur en maandagochtend 8 uur een geparkeerde wagen doorzocht. Er werd echter niks gestolen. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)