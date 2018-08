Wachten op leuningen nieuwe Scheldebrug 16 augustus 2018

De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Schelde is klaar maar kan pas in september in gebruik genomen worden. "Een klein deel van de brugleuning moet afgewerkt worden, voordat de brug veilig kan gebruikt worden. Door vertraging van de levertermijn van deze leuningstijlen kan de brug pas ten vroegste begin september geplaatst worden", meldt de gemeente. Honderden fietsers en schoolgaande jeugd zal nog even gebruik moeten maken van de passerelle. De bouw van de Scheldebrug van Kapellendries naar Rode Heuvel liep heel wat vertraging op. Een deel van de aanloopbrug moest opnieuw aangelegd worden omdat fouten in de betonnen platen werden vastgesteld. (DVL)