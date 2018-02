Vrouw dood aangetroffen in badkamer 19 februari 2018

De politie van Wetteren en het parket van Dendermonde voeren een onderzoek naar een overlijden in de Molenstraat. Zaterdagnacht rond 00.15 uur werd het lichaam aangetroffen van M.V.H. in haar appartement. Volgens onze bronnen werd de vrouw bebloed gevonden in de badkamer. Politie en MUG konden geen hulp meer bieden. "We onderzoeken of het om een accidentele dood of een verdacht overlijden gaat. Het parket stuurde een team ter plaatse, maar meer gegevens kunnen we nog niet kwijt", zegt commissaris De Jaegher van de zone Wetteren-Laarne-Wichelen. Volgens onze bronnen waren er geen sporen van geweld en wijst alles op een natuurlijke dood of een ongeval. (DVL)