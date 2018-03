Vrouw (69) overleden na val van trap 12 maart 2018

De 69-jarige Ghislaine Van Driessche overleed zaterdagnamiddag na een zware val omstreeks 16 uur van een trap in de Hovenierstraat in Wetteren. Ze liep een zwaar hoofd- of nektrauma op en overleed op weg naar het ASZ in Aalst. Na een bezoek bij haar zoon Gino Pauwels en zijn partner op de eerste verdieping van een appartementsblok, struikelde ze op de buitentrap van het gebouw en viel enkele meters naar beneden. Daar bleef ze roerloos liggen tegen een deur. Gino, rechercheur bij de lokale politiezone, startte meteen met de reanimatie in afwachting van de mug en 100. "Ik heb gedaan wat ik leerde bij de basisopleiding in de politie, maar al die tijd bleef ze bewusteloos en kregen we haar hart niet op gang", zegt Gino. Artsen slaagden er na een kwartier in om haar polsslag weer op gang te krijgen, maar ze overleed in de ziekenwagen. (DVL)