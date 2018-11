Vredesboom geplant op kerkhof van Massemen Didier Verbaere

19 november 2018

12u19 0 Wetteren Op de begraafplaats Kapellekouter in Massemen werd een vredesboom, een eik, aangeplant door Katrien Claus, schepen van vaderlandslievende verenigingen en deken Yvan Stassijns. Dit als blijvende herinnering aan Wapenstilstand 100 jaar geleden.

“De vredesboom staat symbool voor vrede en hoop. Deze boom is een symbool dat de komende decennia zichtbaar zal blijven en over 100 jaar centraal zal staan in de herdenkingen rond 200 jaar Eerste Wereldoorlog,” vertelde schepen Katrien Claus bij de aanplant. Er komt nog een herdenkingsplaatje en een rustbank aan de boom.

“Na het einde van de Eerste Wereldoorlog riep de provincie in 1919 alle gemeenten op om een vredesboom te planten. Veel bomen zijn intussen al verdwenen. De vredesboom naast de kerk van Westrem staat er nog. De boom die toen geplant werd op de Markt, ter hoogte van de Wegvoeringstraat, is in de loop der tijd verdwenen”, zegt archivaris Jeroen Trio van de gemeente Wetteren.

In totaal hebben 231 gemeenten in Vlaanderen een vredesboom geplant.