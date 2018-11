Vrank & Vrij duikt het bed in Didier Verbaere

05 november 2018

11u43 12

Na een reeks succesvolle voorstellingen van zijn monoloog Nora, kruipt acteur Tom Schockaert uit Wetteren in de rol van regisseur bij Vrank & Vrij voor de nieuwste productie Te bed of niet te bed. Hij bewerkte de relatiekomedie Bedgeheimen van Haye Van der Heyde.

“Het is een relatiekomedie zonder slip, maar geen onderbroekenlol. Het gaat over een aantal koppels die vastgelopen zijn in hun huwelijk en elk op hun manier spanning en een uitweg zoeken uit de sleur. Een onderwerp dat bij het publiek veel herkenbare situaties zal opleveren”, vertelt Tom Schockaert.

Vrank & Vrij brengt het stuk in cabareteske stijl vol hilarische scènes op de planken van theaterzaal CC Nova aan de Molenstraat op 7, 8, 91 14 en 15 december. Met Thomas De Winter, Els Arnaut, Henk Cuvelier, Liesbeth Nonneman, Jens De Waepenaere en Séverine Pluym. Info en reservaties op www.vrankenvrij.net en 0475/28.06.45.