Vrachtwagens verboden in Watermolenstraat Didier Verbaere

13 december 2018

In de Watermolenstraat in Massemen wordt een permanente tonnagebeperking voor voertuigen van 3,5 ton ingevoerd. In 2017 werd in de Watermolenstraat en de Kriephoekstraat een tijdelijk beperking ingevoerd naar aanleiding van werken op de N9 in Oordegem. Op die manier kon lokaal verkeer beter omgeleid worden. De gemeenteraad van Wetteren heeft na een positieve evaluatie de beperking nu permanent in te voeren. “De straat is eigenlijk niet geschikt voor zwaar verkeer”, zegt schepen van mobiliteit Herman De Wulf (Open Vld). Er geldt wel een uitzondering voor plaatselijk verkeer.