Vrachtwagenchauffeur rijdt weg na aanrijding Wouter Spillebeen en Bart Boterman

19 maart 2019

18u34 0 Wetteren Aan de rotonde van de oprit van de E40 in Wetteren is dinsdagmiddag rond 14.30 uur een auto aangereden door een vrachtwagen met stoffelijke schade tot gevolg. De aanrijder reed nadien gewoon verder.

De vrachtwagenchauffeur, die vermoedelijk met een Nederlandse nummerplaat reed, raakte de auto links aan de voorkant, waardoor het chassis beschadigd raakte, het voorwiel van de as losscheurde en de zijspiegel afbrak. Het is niet duidelijk of de chauffeur de aanrijding voelde, maar hij reed nadien verder.

De dochter van de aangereden vrouw plaatste een oproep naar getuigen op facebook. De vrouw en haar passagier raakten niet gewond.