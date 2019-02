Voorzitter N-VA fractie stapt uit gemeenteraad Kandidaat burgemeester Herman Van Assche amper drie weken gemeenteraadslid Didier Verbaere

09 februari 2019

Herman Van Assche was kopman en kandidaat burgemeester voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen in Wetteren maar belandde met zijn partij in de oppositie. Amper drie weken na zijn eedaflegging op 16 januari stapt hij alweer uit de gemeenteraad. Van Assche doet dat naar eigen zeggen om persoonlijke redenen.

De fractievoorzitter laat zich vervangen door Sofie Wijmeersch. Zij moest op de avond van de installatie een stap opzijzetten toen Nico Piscador (Open Vld) besliste om niet te zetelen in de gemeenteraad. Hin verzaakte aan zijn mandaat en gaf zo ook voorrang aan zijn zus Ira Lina Piscador die eveneens voor N-VA was verkozen. Zondag houdt N-VA in Wetteren bestuursverkiezingen. Ook daar is Herman Van Assche geen kandidaat meer. Op de gemeenteraad van februari zal Sofie Wijmeersch de eed afleggen als nieuw gemeenteraadslid.