Voorzitter Groen&Co overleden 07 juli 2018

Dirk Uyttendaele, voorzitter van Groen&Co in Wetteren, is gisteren overleden. De hartpatiënt en werd 's morgens dood aangetroffen in bed. Hij werd 71 jaar. Uyttendaele was chirurg in het UZ en genoot nu van zijn pensioen. "Een serieuze shock en een groot verlies voor de partij. We zaten dinsdag nog samen op een vergadering", reageert lijsttrekker Robbe De Wilde. "Dirk heeft een niet te onderschatten rol gespeeld bij de verruiming van Groen in Wetteren. Hij werd als voorzitter en raadslid en als mens door iedereen gewaardeerd. Als hij sprak in de gemeenteraad werd naar hem geluisterd." Voor de gemeenteraadsverkiezingen stond Uyttendaele op de voorlaatste plaats. (DVL)