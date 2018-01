Voormalig schepen Julien Dhondt overleden 26 januari 2018

Julien Dhondt, voormalig eerste schepen van Westrem, is op 89-jarige leeftijd in het OLV Ziekenhuis van Aalst overleden. Hij verbleef al een tijdje in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wetteren. Julien werd geboren in Huise en was landbouwingenieur. Na zijn huwelijk met Maria De Ridder leidde hij een landbouwbedrijf in Westrem, waar ze woonden. Ze kregen vier kinderen, vier kleinkinderen en zes achterkleinkinderen. Hij werd politiek actief voor de grote gemeentefusies en was eerste schepen van zijn dorp voor de toenmalige CVP. "Julien was twaalf jaar eerste schepen onder burgemeester Bavré in Westrem, maar wou na de fusie met Wetteren (in 1976, red.) geen ambt meer opnemen omdat hij het te veel werk vond om te combineren met de boerderij. Hij is wel altijd militant en bestuurslid van de CVP gebleven", zegt dochter Rita Dhondt. Daarnaast was hij voorzitter of lid van tientallen verenigingen in Wetteren. "We hebben ze niet op de rouwbrief gedrukt omdat het er te veel waren en we niemand wilden vergeten." De uitvaart vindt plaats in de parochiekerk Sint-Martinus in Massemen op zaterdag 27 januari om 11.15 uur. (DVL)