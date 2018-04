Voorlopig geen autodelen 30 april 2018

Er zijn voorlopig geen concrete plannen om een systeem van autodelen in de gemeente Wetteren in te voeren. Gemeenteraadslid Robbe De Wilde (Groen&Co) polste naar de intentie van het gemeentebestuur.





"We hadden reeds contact met aanbieders zoals Cambio en Autopia en er zijn budgetten tot 10.000 euro voorzien in de begroting, maar er zijn er geen concrete stappen gezet op korte termijn", antwoordde schepen Herman De Wulf (Open Vld) (DVL)