Voor rechter na verkeersagressie 17 mei 2018

02u26 1 Wetteren Ahmet G. (28) riskeert een celstraf van twaalf maanden en een boete wegens verkeersagressie.

Hij viel op de Gentsesteenweg in Wetteren vorig jaar een andere chauffeur aan. De feiten speelden zich af in een file. G. had zich vanop een winkelparking in het verkeer gevoegd, maar Yvan M. maakte duidelijk dat hij daar niet mee gediend was. Hij begon te claxonneren en gebaren te maken. G. zette zijn wagen aan de kant, stapte op het voertuig van M. af en gaf de chauffeur rake klappen. Het slachtoffer kreeg onder andere een vuistslag in het aangezicht.





M. liep een gebroken neus en een gebroken oogkas op. Ook de oom van M., die ter hulp was gescboten, kreeg slaag.





G. had zijn eigen versie van het verhaal. "Ik was uitgedaagd", verklaarde hij aan de rechter. "Het was niet mijn bedoeling om te vechten. Het slachtoffer liep de verwondingen trouwens op door een val en niet door de slag die ik hem gaf."





De rechter velt vonnis op 6 juni. (DND)