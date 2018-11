Volksopbeuring neem afscheid van bestuurslid Roger (75) Didier Verbaere

27 november 2018

00u01 5

Het Koninklijke Fanfareorkest Volksopbeuring van Massemen rouwt samen met de familie om het overlijden van Robert Borgelioen (75). De echtgenoot van Liliane Van Impe overleed vorige donderdag en was de gewezen secretaris en nog steeds bestuurslid van KFO Volksopbeuring Massemen. “Robert Borgelioen was altijd een trouwe helper aan de kassa tijdens concerten, voormalig penningmeester en euphoniumspeler in ons orkest. We wensen veel sterkte aan zijn vrouw Liliane en de familie. En Robert, we zijn er zeker van dat je daar boven zal blijven genieten van onze muziek. Wie weet, op een bankje naast St-Cecilia”, meldt Volksopbeuring. Hij was ook lid van OKRA Massemen en de Bond voor Derde Leeftijd in zijn woonplaats Westrem. Aanstaande zaterdag wordt afscheid genomen in de Sint-Martinuskerk van Massemen om 10 uur.