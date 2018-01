Vluchtmisdrijf 26 januari 2018

Een vuilniswagen is woensdagochtend om 8.30 uur in de Westremstraat in Wetteren aangereden door een wagen. De bestuurder pleegt nadien vluchtmisdrijf. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)