Vluchtmisdrijf na aanrijden fietser: zeventiger onder invloed riskeert boete en rijverbod Koen Baten

07 december 2018

12u22 0

Daniel S. (71) uit Wetteren moest zich vrijdagmorgen voor de politierechtbank in Dendermonde verantwoorden nadat hij op 8 september 2017 een fietser aangereden heeft en daarna vluchtmisdrijf pleegde. De man werd gevolgd door een getuige en toen hij thuis kwam, kon de politie een ademtest afnemen. De man had 2,33 promille in zijn bloed, goed voor zo’n 10 glazen alcohol.

“Ik was op weg naar de frituur in Wetteren", aldus S. “Ik heb niets gevoeld van het ongeval, het is zeer spijtig, maar ik heb echt niets gemerkt.” Op de plaats van het ongeval bleef wel zijn spiegelkap achter. De fietser raakte bij het ongeval gewond, maar overleefde de klap.

“Mijn cliënt was op café geweest ", aldus zijn advocaat. “Hij is een molenaar die de boeren in Wetteren helpt, dus het zou voor hem een ramp zijn als zijn rijbewijs wordt ingetrokken", klinkt het. “Ik wil alleszins een uitzondering vragen voor zijn vrachtwagen.”

De man zelf zou na het ongeval ook vertraagd zijn en even gekeken hebben, maar dat kan hij zich niet meer herinneren. Het openbaar ministerie vroeg een strenge straf voor de man. Hij riskeert een boete van 6.400 euro en 18 maanden rijverbod. De 71-jarige man riskeert ook al zijn examens opnieuw te moeten afleggen. Politierechter Peter D’hondt doet uitspraak op 14 december.