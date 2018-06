Vlot op te warmen tot 37 graden ESCORTESERVICE VERHUURT LEVENSECHTE SILICONENPOPPEN DIETER LIZEN

22 juni 2018

02u48 0 Wetteren Op een dag vind je de bijverdienste van je leven. Kevin uit Wetteren en zijn collega Jean-Philippe uit Wilrijk zitten in de beveiligingssector, maar investeren in een escorteservice met siliconen sekspoppen. Levensecht, verwarmbaar tot 37 graden en uitgerust met spraaktechnologie. "Sommigen huren Amy voor een weekje in de caravan aan zee."

Een bordeel met real dolls bestond al, maar een escorteservice met levensechte poppen, dat is nieuw in ons land. Voor wie niet vertrouwd is met real dolls, legt Kevin het even uit: "Een real doll is geen opblaaspop, maar een sekspop uit silicone. De look en feel van de pop lijkt erg op die van een mens. Onze verhuurpoppen zijn uitgerust met spraaktechnologie waardoor ze 'dirty talk' kunnen uitspreken én met verwarming die hun lichaamstemperatuur tot op 37 graden brengt. Onze poppen zijn met 1,70 meter ook iets groter dan de meeste real dolls en kunnen op zichzelf staan, of, dankzij de metalen gewrichten, in een standje naar keuze".





Nooit tegenstribbelen

"Eigenlijk zijn wij begonnen om een oplossing te bieden aan de gehandicaptensector. Iedereen heeft nood aan affectie en seks", zegt Jean-Philippe. "Ze durven geen beroep doen op escortes. Afspraken worden niet nagekomen of prostituees maken zich er snel van af. Sommige mensen hebben verlangens die echte escortes niet willen inwilligen. Onze poppen stribbelen niet tegen en zeggen nooit 'nee'. Bovendien rollen we de poppen met een steekwagentje in een anonieme witte doos tot bij de klant thuis of op hotel, het blijft dus discreet."





Jean-Philippe en Kevin zagen een gat in de markt. "In ons land bleek het nog niet te bestaan." Voorlopig loopt het nog geen storm voor de vier sterren uit de catalogus van Dolliepops.be. "We verhuren zo'n 5 tot 6 keer per maand een pop. Gelukkig boeken de meeste klanten voor een langere periode. Sommige trekken er een weekje op uit met hun pop, samen met de caravan naar zee. Een uurtje 'poppenplezier' kan al vanaf 90 euro. Uiteraard worden de poppen na elke verhuur grondig gereinigd. Een pop kopen kan ook, maar reken op 1.100 tot 2.000 euro, afhankelijk van de afwerking. Er zijn zelfs eigenaars die er een 'relatie' mee opbouwen. Ze kopen er kledij voor en praten er tegen aan tafel."





De poppen hebben allemaal een naam. Amber, een nymfomane met blonde krullen en grote borsten blijkt het populairst. De 'mystieke' Arwin, een hippie-achtige brunette ligt minder goed in de markt. "Op vraag van de klant trekken we de dolls ook andere kledij aan", zegt Jean-Philippe. "Van een K3-outfit over een politie-uniform tot een verpleegsterpakje, het kan allemaal". Via eroticabeurzen en seksuologen hoopt het duo meer klanten te werven. "We krijgen ook steeds meer vragen van koppels, maar tot verhuur kwam het niet bij hen.





