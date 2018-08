Vleermuizen spotten met batdetector 17 augustus 2018

Natuurpunt organiseert op vrijdag 24 augustus en zaterdag 25 augustus de Europese Nacht van de Vleermuis. In Wetteren organiseert de afdeling Scheldeland De Nacht van de Vleermuis in de sportzaal van Sint-Jozef in de Wegvoeringstraat vanaf 20 uur. Er zijn wandelingen met batdetector om 21.15 uur en 22 uur. Je kan er bekijken wat de Nachtvlindervallen vangen. Er is doorlopend batcafé met 'vampire-cocktail', grime en knutselhoek en een mini-expo over vleermuizen. In Vlaanderen leven 17 soorten vleermuizen. Daarvan zijn 10 soorten met uitsterven bedreigd. Vooral lichtvervuiling is een probleem.





Info op www.nachtvandevleermuis.be. (DVL)