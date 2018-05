Vijftig kleuters vieren 50 dagen met trouwkoppel 05 mei 2018

In Wetteren hebben vijftig kleuters van de Uilenklas en de Berenklas van Campus Kompas en van de afdeling aan het Klimopje gisteren hun laatste '50 dagen' gevierd voor ze de grote stap zetten naar het eerste leerjaar. Na een optocht door de school trok het hele gezelschap naar het provinciaal domein Den Blakken.





Daar smulden ze van een lekker, en een tikkeltje exotisch, kleutermenu van Griekse lamsballetjes in tomatensaus met frietjes, frisdrankje en een ijsje. Niet ingepland, maar een leuk extraatje voor iedereen: de kleuters gingen er ok op de foto met een trouwkoppel dat er op slag 50 bruidsjongens en -meisjes bij kreeg. Nadien konden ze de hele zonnige namiddag ravotten in de tuinen en het bos van het domein. Met deze 50 dagen blaast de school een vervlogen traditie nieuw leven in. (DVL)