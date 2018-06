Vijf rijbewijzen ingetrokken 13 juni 2018

Tijdens het weekend zonder alcohol controleerde de politie op zes plaatsen in de politiezone Wetteren, Laarne en Wichelen. Er werden 80 voertuigen gecontroleerd en 20 processen-verbaal opgesteld. Drie chauffeurs waren onder invloed van alcohol. Eén moest zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen inleveren omdat hij reed ondanks een rijverbod. Vier personen testten positief op drugs en moesten hun rijbewijs inleveren. In twee wagens werd ook een kleine hoeveelheid drugs aangetroffen. Daarnaast werden processen-verbaal opgesteld voor vervallen keuringsbewijzen of verzekering. Eén auto werd in beslag genomen. Eén pv werd opgesteld wegens negeren van een stuurverbod en wegens het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon met een rijverbod. De politie inde ook een boete van een chauffeur die een snelheidsovertreding in België had begaan. (DVL)