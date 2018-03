Vijf partijen dumpen verkiezingsborden OPEN VLD EN VLAAMS BELANG STAPPEN NIET MEE IN PROJECT DIDIER VERBAERE

23 maart 2018

02u49 0 Wetteren CD&V, EEN-Wetteren, Groen&Co, N-VA en sp.a-plus voeren campagne zonder verkiezingsborden. Het aantal gemeentelijke borden wordt gereduceerd van 22 naar 10. Open Vld en Vlaams Belang stappen niet mee in het verhaal.

CD&V-raadslid Bram De Winne zette het verbod op verkiezingsborden op de agenda van de gemeenteraad van oktober. "De borden zijn storend en slecht voor het milieu", stelde De Winne toen. Hij vroeg een dergelijk verbod via het politiereglement af te dwingen. Zo ver komt het niet. "Het gaat uiteindelijk om een gentlemen's agreement tussen de vijf politieke fracties. Jammer genoeg hebben we Open Vld en Vlaams Belang niet kunnen overtuigen dit ook te doen", zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). De vijf partijen maken enkel gebruik van deur-aan-deurfolders, sociale media en raamaffiches. "We communiceren dit ook naar de kiezer. Er staat één gemeenschappelijk logo op het materiaal van de vijf partijen."





Dictatuur

Meerderheidspartij Open Vld stapt niet mee in het verhaal. "Het doel van CD&V is duidelijk: hun grootste concurrent monddood maken, enkel en alleen om aan zet te kunnen blijven", stellen campagneleider Tony Van Heuverswyn en lijsttrekker Walter Govaert. "De bestrijding van visuele vervuiling en aandacht voor het milieu zijn drogredenen. Onze gemeente staat vol met honderden commerciële en publieke borden, het schepencollege weigerde net nog mee in te stappen in het statiegeldconvenant en het doet niets aan de steeds erger wordende verkeersstilstand en dito CO2-uitstoot. Aan deze hypocrisie werken wij niet mee. We verzetten ons tegen elke vorm van nutteloze betutteling. Verkiezingsborden zijn bij elke democratische verkiezingscampagne, in binnen- en buitenland, essentieel voor de informatieverstrekking. Enkel dictaturen trachten partijen te muilkorven", klinkt het.





Drukwerk

Ook voor Vlaams Belang blijven verkiezingsborden een must in de komende campagne.





"Als Vlaams Belang krijgen we veel minder kansen om onze standpunten aan de kiezers over te brengen. De gemeenteraad luistert niet naar onze voorstellen en ze halen ook nooit de pers. Wij moeten onze standpunten zelf aan de kiezer overbrengen en verkiezingsborden vormen hier een essentieel onderdeel van. De grote partijen hebben ook meer financiële middelen om raamaffiches en pamfletten te verspreiden. Ze zullen dus massaal veel drukwerk in de brievenbussen deponeren. Het is hypocriet om te stellen dat ze het doen voor een beter milieu", stelt Wouter Bracke (Vlaams Belang).





Kandidaten voor de provincieraad zijn niet gebonden aan het akkoord tussen de vijf partijen.