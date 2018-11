Vier verdachten cannabisplantage Massemen aangehouden Didier Verbaere

15 november 2018

13u51 0

De onderzoeksrechter van Dendermonde heeft vier mannen aangehouden op verdenking van het runnen van een cannabisplantage in Massemen. “Op maandagnamiddag 12 november werd door de lokale politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen een grote cannabisplantage ontdekt in de Lambroekstraat in Massemen (Wetteren). Vier verdachten, allen meerderjarige mannen zonder inschrijvingsadres in België, werden op vordering van het parket door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden. In het kader van het lopend gerechtelijk onderzoek kan voorlopig geen verdere informatie worden meegedeeld”, meldt het Parket. Enkele weken geleden werd in de Statiestraat in Wichelen ook een soortgelijk plantage in de opstartfase opgerold. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek zouden beide zaken niks met elkaar te maken hebben. Het onderzoek naar beide zaken wordt momenteel nog steeds gevoerd.