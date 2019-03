Vier snelheidsduivels naar politierechtbank Didier Verbaere

14 maart 2019

18u33 0

De politie controleerde in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen in de eerste twee maanden van het jaar 16.053 voertuigen op snelheid. Daarvan reden er 1.144 te snel en moeten vier laagvliegers zich verantwoorden voor de politierechtbank. In januari werd een wagen geflitst aan 87 per uur op de Noordlaan in de zone 50. En op de Wegvoeringstraat in Laarne reed er eentje 88 per uur in de bebouwde kom. En in februari reed een wagen aan 87 per uur voorbij de camera op de Laarnesteenweg in Wetteren en een wagen aan 89 per uur op de Cooppallaan. In beide straten geldt eveneens de zone 50. Alle vier snel genoeg voor een invitatie in Dendermonde.