Vier jaar cel voor verkrachting bejaarde vrouw Koen Baten

05 november 2018

19u22 0 Wetteren Wetteraar Jurgen A. is door de correctionele rechtbank van Dendermonde veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar. De man stond terecht nadat hij een bejaarde vrouw had aangerand.

De vrouw, die bijna 70 jaar oud was, wou gaan zwemmen, maar het draaide anders uit. “Ze werd besprongen door een poedelnaakte man in de wagen", zei openbaar aanklager Ilse Debbaudt twee weken geleden bij de behandeling.

De man had zijn daden goed voorbereid. “Hij had de batterij uit de afstandsbediening van de garagepoort genomen, zodat het slachtoffer lang genoeg in de wagen zou zitten omdat de poort niet zou sluiten", aldus Bart Gijsen, advocaat van het slachtoffer. “Daarna sprong hij de wagen in met een handdoek met een Disney-figuurtje op.” A. bedreigde zijn slachtoffer en zei dat er niets zou gebeuren als ze luisterde. De vrouw werd geblinddoekt met haar eigen blouse en verkracht in de tuin. Een vriendin die mee ging zwemmen kwam plots aan en betrapte A., die daarna op de vlucht sloeg.

De rechtbank was van oordeel dat de man streng gestraft moest worden en stuurde A. voor vier jaar de cel in. De man kwam niet opdagen in de rechtbank.