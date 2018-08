Vier gewonden en twee uur file na ongeval op E40 31 augustus 2018

Bij een ongeval op de E40 in Wetteren, richting Kust, vielen gisteren vier lichtgewonden. Vijf wagens botsten er om 10.45 uur bij een ongeval ter hoogte van de Westremstraat. Eén auto belandde op zijn zij tegen de vangrail toen hij werd aangereden door een Volkswagen. Drie andere voertuigen deelden in de brokken. Brandweer Aalst en Wetteren kwam ter plaatse, maar de vier konden zelf uit hun wagen geraken. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee rijstroken waren versperd en er ontstond een file van twee uur vanaf Aalst. Tijdens het takelen werd de E40 afgesloten. Om 12.30 uur was de rijbaan vrij. (DVL)