Verwarde man sukkelt op sporen 06 augustus 2018

Een oudere man sukkelde zaterdagavond omstreeks 21 uur op de sporen ter hoogte van de Warandelaan in Wetteren. De man was er blijkbaar op de dool en belandde naast het voetpad enkele meters lager in de treinbedding.





Een treinmachinist merkte de man op en ging in de remmen. Het treinverkeer werd even onderbroken en de brandweer kwam ter plaatse om de man naar boven te helpen. Hij maakte een verwarde indruk en werd overgebracht naar het ziekenhuis. (DVL)