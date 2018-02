Vertraging werken Cooppallaan 16 februari 2018

De werken door Elia aan het hoogspanningsnet op de Cooppallaan in Wetteren lopen vertraging op. Het eenrichtingsverkeer blijft hierdoor zeker van kracht tot maandag 26 februari. Op maandag 19 februari start er ook een proefopstelling in de Stooktestraat waarbij doorgaand verkeer onmogelijk wordt gemaakt. Daarom zullen de Peperstraat en het Peperstraatje tijdelijk weer opengesteld worden voor verkeer in één richting. Wie van de Scheldebrug of Kapellendries komt, zal de Peperstraat kunnen in kunnen om naar de Cooppallaan te rijden. Uitrijden uit de Peperstraat op de rotonde is tijdelijk onmogelijk. En dit minstens tot 26 februari. (DVL)