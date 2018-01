Verschillende vluchtmisdrijven 02u36 0

De politie in de zone Wetteren stelde de jongste dagen opnieuw verschillende ongevallen met vluchtmisdrijf vast.





Op het kruispunt van de Acaciastraat en de Jan Broeckaertlaan werd een bromfietser aangereden. In Laarne werd op de Kasteeldreef een verlichtingspaal aangereden en op de Lange Bergstraat in Wetteren reed een bestuurder tegen een gevel.





Getuigen kunnen zich melden via PZ.WLW@police.belgium.eu.





(DVL)