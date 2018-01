Vermiste fietser (90) 40 kilometer van huis teruggevonden 27 januari 2018

Een 90-jarige man uit Wetteren is na een urenlange zoektocht gisteravond omstreeks 22 uur levend en wel teruggevonden in Hamme, op zo'n 40 kilometer van zijn woonplaats. De man was om 18 uur thuis met een damesfiets vertrokken en na enkele uren door familie als vermist opgegeven. In het signalement werd nog meegegeven dat hij een opvallend paar gummilaarzen droeg. Omdat het laatste gsm signaal werd opgevangen in de buurt van de Schelde liet de brandweer van Wetteren een bootje te water om te zoeken. Ook duikteams van Wichelen kwamen ter plaatse. Omstreeks 21 uur werd zelfs de helikopter van de federale politie ingezet, maar om 22 uur kreeg de familie het verlossende nieuws dat de man gevonden was op de grens in Hamme. (DVL)