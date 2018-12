Verliefde Zwarte Piet en Sint met roze limo naar Meiroos Didier Verbaere

04 december 2018

Sinterklaas en twee van zijn Zwarte Pieten brachten dinsdagmiddag een bezoek aan de Meiroosschool in Wetteren. In tegenstelling tot maandag in Overbeke, waar ze met een gouden limousine langskwamen, werd vandaag geopteerd voor een knalroos exemplaar. Op vraag van één van de Pieten die tot over zijn oren verliefd is op de juffrouwen van de school voor buitengewoon lager onderwijs. Zij deden er dan ook alles aan om het verliefde hart van de Piet te veroveren met hun mooiste kleedje en make-up en een liedje. Wie uiteindelijk het hart van de Piet stal en mee mocht in de limousine werd niet bekend gemaakt. Sinterklaas ontfermde zich ondertussen met de andere hulppiet over de joelende kinderen.