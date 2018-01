Verjaardagsfeestje Den Brétèl met warm hart voor ALS 02u43 0 Foto Didier Verbaere Bart Dauwe en Amber D'Haese van Den Brétèl organiseren een feestje voor de ALS Liga. Wetteren Eethuis Den Brétèl in de Molenstraat viert op 3 februari zijn vijfde verjaardag met een feestje en optredens ten voordele van de ALS Liga.

"Livia, de moeder van mijn goede vriend Thomas Baele, is anderhalf jaar geleden overleden aan de ziekte. Als we iets te vieren hebben, schenken we steeds de opbrengst aan de ALS Liga. Voor onze tweede verjaardag hielden we een spaghettifestijn met een oester- en champagnebar. En nu dus onze vijfde verjaardag. De bands dragen hun steentje bij en ook al onze leveranciers doen een financiële inspanning zodat we zoveel mogelijk geld kunnen wegschenken. Het hele jaar door verkopen we ook steun-speelkaarten aan 5 euro en schenken het geld weg aan de liga tijdens de Warmste Week", vertelt Bart Dauwe, chefkok en uitbater van het populaire eethuisje. Op 3 februari spelen achtereenvolgens Grassroots Movement, Big Time Bossmen en Royal Funk Force. Kaarten kosten 7 euro en zijn vanaf deze week te koop in Eethuis Den Brétèl, At The Movies, CC Nova en Het Posthotel. De deuren openen om 19 uur. Dansbar Elandsnor met Paemels en Wino sluiten het feestje af. (DVL)