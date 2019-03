Verjaardagscadeautje van 3.000 euro van Neos voor Villa Homaar Didier Verbaere

15u14 0 Wetteren In Wetteren heeft Neos, het netwerk voor ondernemende vrouwen, 3.000 euro geschonken aan het project Villa Homaar van de vzw Omaar. “Neos viert haar 10de verjaardag en de schenking is de opbrengst van al onze activiteiten van de voorbije jaren”, zegt Neos voorzitter Jozef Van der Heyden.

Villa Homaar is een rustplek voor jongeren die het even moeilijk hebben. Ze zijn gevestigd in een statige burgerwoning aan het station. “Jongeren tussen 15 en 23 jaar kunnen gedurende 14 dagen tot rust komen na een stressvolle periode of gebeurtenis”, legt Nathalie Braeckman van de vzw Omaar uit.

Villa Homaar werd volledig met eigen middelen uit de grond gestampt. “Dergelijke giften zijn dus een belangrijke bron van inkomsten voor onze werking. Sinds begin dit jaar werden we door minister Sven Gatz ook erkend als experimenteel project in het jeugdwerk en krijgen we nu gedurende drie jaar ook een subsidie voor onze werking”, zegt Nathalie. “We zijn blij dat we dergelijk initiatief in eigen gemeente kunnen steunen”, besluit Van der Heyden.