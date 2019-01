Vergif op wandelpad langs Molenbeek Didier Verbaere

19 januari 2019

De gemeente Wetteren waarschuwt voor vergif dat langs het wandelpad Molenbeek gelegd zou zijn tussen Dassenveld en Herdershoek. De gemeentelijke diensten vonden er bij controle twee bidons van een giftige onkruidbestrijder. De politie is een onderzoek gestart. Wie er vaak wandelt met de hond of in de buurt woont en katten of andere huisdieren heeft, wordt gevraagd extra voorzichtig te zijn.