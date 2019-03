Vereniging voor mensen in armoede viert 20ste verjaardag Didier Verbaere

15 maart 2019

Het Permanent Welzijnsoverleg (PWO), een Wetterse vereniging waar armen het woord nemen, viert haar 20ste verjaardag. De vrijwilligersvereniging is er voor mensen met een laag inkomen en organiseert culturele uitstappen, zet wekelijks haar sociaal restaurant open en zet armoede ook op de politieke agenda in de gemeente. Twintig jaar na de oprichting speelt het PWO vooral in op actuele thema’s.

“Maar de basis, mensen met een laag inkomen samen brengen en vertegenwoordigen, is ongewijzigd. En we hebben ook op politiek vlak al heel wat kunnen realiseren. Zo lagen we aan de basis van de vrijetijdspas, zorgden voor structurele steun bij het betalen van de Sinterklaas- en de schoolrekeningen en bedienden we meer dan 14.600 mensen in ons sociaal restaurant”, zegt stichtster en voorzitter Lucia De Dycker.

Het PWO is ook vandaag nog steeds broodnodig. “Wetteren telt 16 procent mensen in armoede. Dat is 5 procent boven het Vlaamse gemiddelde. En dat zijn heus niet allemaal vreemdelingen of vluchtelingen. We zien een enorme toename van armoede bij jongere gezinnen en ouderen. Zij kampen met energie-armoede en kunnen vaak de facturen voor basisbehoeften niet meer betalen”, zegt Lieven De Pril van Welzijnschakels.

“De komende jaren blijven we de problematiek op de agenda zetten. We kregen beloftes van de lokale politici in hun verkiezingsnota’s en zullen hen daar blijven aan herinneren. Persoonlijk vond ik mijn erkenning als armoedebestrijder de mooiste onderscheiding. Maar er is nog werk aan de winkel”, besluit Lucia.