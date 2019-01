Verdachten inbraak op de vlucht Didier Verbaere

21 januari 2019

Bij een inbraakpoging aan de Wetterensteenweg in Wetteren-Ten-Ede werden vrijdagavond twee verdachten opgemerkt. Aan de achterdeur van de woning werden braaksporen vastgesteld maar het verdachte duo werd niet gevonden. En ook op de Smetledesteenweg in Wetteren werd een inbraakpoging aan een gebouw in aanbouw vastgesteld. Getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu.