Verdachte vechtpartij opgepakt 03 februari 2018

De politie van Wetteren heeft vrijdag een man opgepakt die verdacht wordt van zinloos geweld in de Van Cromphoutstraat afgelopen donderdag. Op de hoek van de Kattestraat werd toen om 11.45 uur een gewonde Franstalige Afrikaanse man aangetroffen op straat. Er waren geen getuigen van de vechtpartij, maar passanten zagen wel een breed geschouderde man met tattoo in de nek wegwandelen richting Markt. Na onderzoek en verklaringen van verschillende andere getuigen, werd gisteren een verdachte opgepakt voor verhoor. Het Parket van Dendermonde beslist later of hij voorgeleid of aangehouden wordt. Het slachtoffer herstelt nog steeds in het UZ van zijn verwondingen. (DVL)