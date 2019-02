Verdachte tienerlokker blijft nog minstens maand in cel Raadkamer handhaaft aanhouding B.E. (28) uit Buggenhout Didier Verbaere

08 februari 2019

17u13 0 Wetteren De 28-jarige B.M. uit Buggenhout, die in Wetteren een 16-jarig meisje probeerde mee te lokken, blijft nog minstens een maand aangehouden. Dat heeft de raadkamer van Dendermonde deze namiddag beslist. Hij werd maandag opgepakt door de politie.

De feiten speelden zich vorige vrijdag en afgelopen maandag af aan een bushalte op de Dendermondsesteenweg in Wetteren. Daar staat een 16-jarig meisje uit de buurt elke dag op haar bus te wachten. De verdachte had zich met zijn Dacia Dokker bestelwagentje in een landwegeltje geparkeerd tussen de bomen. Met zicht op de bushalte. Afgelopen vrijdag was de 16-jarige echter uitzonderlijk vergezeld door haar 19-jarige zus. Het weerhield B.M. niet om de meisjes aan te spreken en hen om hulp te vragen bij het zoeken naar een verloren katje in het bos. Ze gingen er niet op in en vertelden het verhaal aan hun moeder die naar de politie stapte. Agenten namen de zaak meteen ernstig en zetten maandag een val op aan de bushalte. De verdachte was opnieuw ter plaatse en werd meteen gearresteerd.

Ondertussen werd ook een sporenonderzoek uitgevoerd aan de wagen in de veldwegel. Die is sinds gisteren (donderdag) weggesleept. Ook in het appartement van B.M. in Buggenhout werd een huiszoeking uitgevoerd. Volgens onze bronnen werd er ook bezwarend materiaal gevonden.

De verdachte werd dinsdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Dendermonde. Die hield hem aan op verdenking van benadering van een minderjarige. De aanhouding werd vrijdag voor de Raadkamer bevestigd. B.M. blijft nog minstens een maand in de cel. Tenzij zijn advocaat beroep aantekent.