Verblind op kruispunt 09 maart 2018

02u57 0

Op het kruispunt 't Strop aan de Massemsesteenweg en de Brusselsesteenweg in Wetteren vielen gisteren omstreeks 17 uur twee gewonden bij een verkeersongeval. Een Alfa Romeo werd er bij het afslaan naar Massemen in de flank gegrepen door een Ford die eveneens in dezelfde richting, maar dan vanuit Westrem, reed. De Alfa tolde om zijn as en bleef stilstaan op het kruispunt. De klap was redelijk heftig, de zware Alfa verloor een wiel door de impact. Een inzittende knalde tegen de voorruit en werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt de juiste omstandigheden. Vermoedelijk was de chauffeur verblind door de laaghangende zon. (DVL)