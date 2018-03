Veel nieuwe kandidaten, nog geen lijsttrekker voor N-VA 14 maart 2018

02u42 0

N-VA Wetteren trapte gisterenavond zijn verkiezingscampagne op gang in CC Nova, waar zo'n 350 sympathisanten kwamen luisteren naar staatssecretaris Theo Francken. Maar de aangekondigde namen van de lijsttrekker en - duwer maakte de partij nog niet bekend. "De jongste dagen meldden zich nog nieuwe kandidaten en we willen met een zo sterk mogelijke lijst naar de kiezer", stelde N-VA- voorzitter Hubert Willems. Verwacht wordt wel dat schepen Annelien Van Der Gucht de lijst zal trekken. "De keuze om Theo Francken naar Wetteren te halen, is evident want ook onze gemeente kampt met een probleem van illegale migranten en kraakpanden", aldus Willems. Theo Francken werd als een ware rockster onthaald. (DVL)