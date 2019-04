Vandalisme aan cabrio mondt uit in messteek in buik: Dader riskeert zeven jaar cel Nele Dooms

02 april 2019

14u00 0 Wetteren Er hangt Gunther V. (44) uit Wetteren een gevangenisstraf van zeven jaar boven het hoofd. De man stak de voorbije zomer aan het Felix Beernaertsplein in Wetteren een andere man in de buik. “Per ongeluk”, beweerde V. tijdens zijn proces. “Ik werd betrapt op vandalisme en in paniek heb ik een foute reactie gehad.”

De feiten dateren van 15 juli 2018. Gunther V. was er die dag op uitgetrokken met een mes. Aan het Felix Beernaertsplein in Wetteren ging hij er de banden van een geparkeerde BMW Cabrio mee te lijf. De eigenaar, die in een café vlakbij iets aan het drinken was, zag wat er gebeurde en repte zich, in gezelschap van een andere caféklant Filip D.M., naar zijn wagen. Er ontstond een schermutseling. Daarbij haalde V. uit met zijn mes en plofte dat in de buik van D.M.

Het slachtoffer werd ter plaatse tweemaal gereanimeerd en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Daar vocht hij enige tijd voor zijn leven. “De man was dan ook geraakt in de lever en mild”, vertelde de openbaar aanklager dinsdag tijdens het proces. “Omdat de dader meteen na de steekpartij was weggevlucht en niemand eigenlijk wist wie hij was, duurde het een week vooraleer hij geïdentificeerd werd. Camerabeelden brachten speurders uiteindelijk op de goede weg. Daar kwamen vervolgens nog persoonsbeschrijvingen van beklaagden bij. Het vouwmes dat V. gebruikte werd in zijn tuinhuis teruggevonden.

De rechter stelde zich openlijk vragen bij de ingesteldheid van V. “De zaak was uitgebreid in de media en toch stapte je zelf niet naar de politie om je aan te geven”, klonk het. V. beweerde dat hij het nieuws niet had gevolgd. “Ik was die dag ook helemaal niet op pad met het doel iemand te verwonden”, verklaarde hij. “Het was de bedoeling om vandalisme te plegen. Maar toen ik op heterdaad betrapt werd, heb ik een paniekreactie gehad. Ik heb ook niet gevoeld dat ik de man in de buik stak. Ik dacht dat hij gewoon gevallen was.”

V. heeft er al acht maanden voorhechtenis opzitten. Als het van de openbaar aanklager afhangt, moet hij zeven jaar de cel in. Zijn advocaat vroeg een straf met uitstel onder probatie-voorwaarden. “Mijn cliënt heeft spijt om wat gebeurd is”, klonk het. “Eigenlijk is hij een duts. Hij is vroeger veel gepest geweest en wilde zich daarom wat afzetten tegen personen die het veel breder hebben dan hem. Vandaar het vandalisme. V. is overigens zwakbegaafd en mogelijks kan hij ook wat begeleiding gebruiken in het kader van zijn alcoholverbruik.”

De rechter velt vonnis op 23 april.