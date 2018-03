Vanavond overleg over diensthoofd rond wie Verko-staking draait 06 maart 2018

De afvalinzameling in de regio Wetteren blijft verstoord door een vakbondsactie bij afvalintercommunale Verko. Een deel van het personeel van de ophaaldienst legde vorige donderdag spontaan het werk neer naar aanleiding van een onderzoek naar het functioneren van één van de diensthoofden op de werkvloer. Ook vrijdag en gisteren ging slechts een handvol personeelsleden aan het werk. De klachten tegen het geviseerde diensthoofd zijn al enkele maanden aan de gang. "Alles draait om vriendjespolitiek bij de opmaak van de dienstroosters, een gebrek aan respect, pesterijen en intimidatie", klinkt het bij de misnoegde werknemers. De directie zoekt een oplossing, maar wil ook niet zomaar zwichten voor het protest.





"Omdat er ook geen effectief bewijs is voor de beschuldigingen. Wij willen wel werken en hebben geen problemen met de man. Dinsdagavond zitten we hierover samen met de directie", zegt één van de werkwilligen. "Het is jammer dat op die manier ons bedrijf door het slijk wordt gehaald", stelt de man.





Binnenhalen

Gisteren was alleen de inzameling van pmd in Dendermonde, Laarne en Lebbeke en de ophaling van papier en karton in Berlare en Wetteren gegarandeerd. "We vragen de inwoners begrip voor deze situatie en verzoeken hen vriendelijk om het niet-opgehaalde afval van de voorbije week en het afval dat vandaag niet wordt opgehaald binnen te halen en opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalbeurt van dezelfde afvalsoort", zegt Anika Buyst van de intercommunale.





