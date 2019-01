Vals geld in omloop Didier Verbaere

21 januari 2019

De politie waarschuwt voor valse briefjes van 100 euro in omloop in de zone Wetteren, Laarne en Wichelen. Een zelfstandige kreeg een biljet in handen en merkte het bedrog pas later op. “Check je (vals) geld”, zegt de politie die een onderzoek start. “Er is geen goede beschrijving van de dame die het briefje uitgaf. Dus opgelet”. Meldingen kunnen steeds via 101 en pz.wlw@police.belgium.eu.