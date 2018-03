Vakbondsactie verstoort afvalophaling 02 maart 2018

Een deel van de ophaaldienst bij afvalintercommunale Verko legde gisteren het werk neer waardoor de afvalophaling in Wetteren werd verstoord. "De onrust is het gevolg van een psychosociaal onderzoek naar aanleiding van het functioneren van een medewerker", zegt Anika Buyst, communicatieverantwoordelijke bij Verko. De ophaling van huisvuil in Wetteren, de pmd-inzameling in Wichelen en de gft-ophaling in Hamme kon gewoon doorgaa, maar de andere geplande ophaalrondes werden niet uitgevoerd. "We vragen de inwoners begrip voor deze situatie en verzoeken hen vriendelijk om het niet-opgehaalde afval aan de straatzijde te verwijderen en opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalbeurt." Ook afgelopen dinsdag was de afvalophaling verstoord, toen door een nationale staking.





(DVL)